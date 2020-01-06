أبو كرش يكشف عن اجتماعه مع حكومة اشتيه لحل قضية موظفي 2005

كشف المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، اليوم الاثنين، انه أجرى اجتماعًا في غزة مع أحد وزراء حكومة د. محمد اشتيه، بحث خلاله سبل إيجاد حل جذري لمشكلة رواتب الموظفين، العالقة منذُ 12 عامًا.

وصرح أبو كرش، لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، انه اجرى اجتماعًا مع وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف في القطاع، قبل عدة أيام"، مؤكدًا انه رفع له سبل إيجاد حل لموظفي تفريغات 2005، المبنية على أساس انهم موظفين رسميين، كذلك إمكانية دمجهم ضمن الموازنة العامة 2020.

وقال المتحدث: "انهم لا يزالون ينتظرون تحقيق وعد اشتيه بإيجاد حل جذري لمعضلة موظفي 2005، وإعادة رواتبهم وحقوقهم كافة".

وأضاف: انه يترتب على السلطة إعادة النظر بكافة الإجراءات والادارية في التعامل مع موظفي المحافظات الجنوبية، كالتقاعد المكبر والمالي، بالإضافة لملف 2005، التي اقرتها قبل سنوات ضد الموظفين العموميين.

وذكر أبو كرش ان موظفي غزة، وقعوا في وحل الكوارث الإنسانية والاجتماعية الصعبة، نتيجة الظلم الواقع عليهم من قبل السلطة طوال السنوات السابقة في التهرب من حقوقهم العادلة.

وأشار إلى انه قبل نحو 10 أيام، اختتمت الدورة السابعة لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح وخرجت بتوصيات عدة، أهمها إنهاء ملف تفريغات موظفي 2005، لكنها تبقى تحت رهن تنفيذ التوصيات من قبل المسؤولين.

وأوضح انه نقل إلى عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، احمد أبو هولي رسالة تحمل نقاط عدة، ابرزها الالتزام في إيجاد عاجل وجذري لتفريغات 2005، وان يكون عام 2020، هو انهاء لمعاناة وإعادة حقوقهم الكاملة.

وحذر المتحدث باسم تفريغات 2005، السلطة من التنصل من حقوق الموظفين، مهددّا بتصعيد حراك كبير يطالبون فيه بحقوق قوت عائلاتهم، كذلك حمل القيادة الحكومة المسؤولية الكاملة عن معاناة الموظفين.

وطالب أبو كرش، حكومة اشتيه بوقف التمييز الجغرافي وتوحيد نسب صرف الرواتب بين المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة)، واحتشاد استحقاقات المالية منذُ عام 2017، وإعادتها إلى الموظفين، متتالاً لموظفي الضفة المحتلة.

يذكر، ان رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، قد أعلن بتاريخ 14 سبتمبر الماضي، ان حكومته ستعمل على حل مشكلة المتقاعدين ماليًا، وصرف علاوات لهم، وايضًا رفع رواتب موظفي 2005 لمبلغ 1500 شيكل.