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مصرع شابين من غزة اثناء محاولتهما الهجرة الى أوروبا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:41 - 06 يناير 2020
غرق في بحر اوروبا غرق في بحر اوروبا
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توفي شابان من قطاع غزة جراء غرقهما خلال محاولتهما الهجرة من تركيا الى أوروبا عبر البحر.

و قالت مصادر صحفية إن سلمان البشيتي ابو عائد من سكان مدينة رفح، توفي غرقا خلال محاولته الوصول لأوروبا.

و بحسب المصادر، فان الشاب البشيتي لديه اربعة اطفال، وقد انهى دراسة الهندسة تكنولوجيا المعلومات ولديه شقيق شهيد.

كما توفي الشاب احمد شتات، 34 عاماً من بيت حانون، جراء صعقة كهربائية تعرض لها في سفينة كان يركبها في رحلة الهجرة الى أوروبا.

يشار الى أن العشرات من شباب قطاع غزة لقوا مصرعهم اثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر الى أوروبا.

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