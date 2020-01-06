علاج بسيط لالتهاب الحلق

أوردت مجلة ”هيلث سايت“، بعض العلاجات المنزلية المهدئة لالتهاب اللوزتين والحنجرة، والتي يمكنك استخدامها في المنزل لمنع حدوث مضاعفات.

وجاء في مقدمة العلاجات المنزلية، لتجنب الإصابة بنزلة برد الشتاء، تناول ملعقة صغيرة من العسل، الذي يعضد مقاومة الجسم للبكتيريا، كما يعمل كمضاد حيوي طبيعي واسع المجال.

وتحدثت المجلة عن العلاج عن طريق استخدام ”ماء الغرغرة“ لسنوات عبر الطب التقليدي الطبيعي، وتكمن أهمية ”الغرغرة“ في بساطة استخدامها، كل ما تحتاجه هو كوب من الماء الدافىء وملعقة ملح، لتصنع المحلول المقاوم للبكتيريا بشكل فعال.

كما أوضحت أن شاي البابونج يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات والأكسدة، كما أن إضافة بعض من العسل الطبيعي، يرفع من قيمة العلاج كثيرا.

واكدت أبحاث كثيرة فوائد شرب ماء الليمون الساخن، الذي تحرص عليه معظم الأسر، وتعرف قدره لما له من فوائد، فإلى جانب قدرته على تخفيض الوزن.

ويتميز الليمون بقدرته المضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات والتي من شأنها أن تزيد من صعوبة تكاثر الفيروسات والبكتيريا في الحلق.