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سواريز "العضاض" يحصل على لقب أفضل لاعب في بطولة الدوري الإسباني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:15 - 06 يناير 2020
سواريز سواريز
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اختارت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة، كأفضل لاعب في بطولة الدوري المحلي، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتنافس سواريز على نيل الجائزة، مع دييغو كارلوس، مدافع إشبيلية، وأنخيل رودريجيز، مهاجم خيتافي.

وسجل الدولي الأوروغوياني، 3 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، خلال 6 مباريات خاضها في شهر ديسمبر الماضي، أي أنه ساهم بتسجيل 10 أهداف، وكان له الفضل الكبير في انتصارات برشلونة الأخيرة.

ورفع سواريز رصيده إلى 11 هدفا في بطولة الدوري الإسباني، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي المسابقة، ويتخلف بفارق هدفين عن متصدر الترتيب، زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبهدف واحد عن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني (12 هدفا).

 

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