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اخبار الطقس: موجة غبار شديدة قادمة لفلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:57 - 06 يناير 2020
طقس غبار طقس غبار
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توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن تتشكل موجة من الغبار شمال غرب مصر، نتيجة تشكل منخفض جوي عميق من المتوقع أن يؤثر على فلسطين خلال يوم الأربعاء ويستمر يوم الخميس مصحوب بانخفاض ملموس على درجات الحرارة، وأمطار فوق معظم المناطق.

ومن المتوقع أن تصل فلسطين خلال ساعات الليل المتأخرة من اليوم الاثنين، وتستمر بالتأثير يوم غد الثلاثاء، بحيث ترتفع نسبة الغبار في أجواء المدن الفلسطينية بشكل ملموس.

كما سيترافق الغبار غدا الثلاثاء بتأثر فلسطين بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث تسقط أمطار طينية خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء فوق أجزاء مُختلفة من فلسطين.

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