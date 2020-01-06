في جنازة لم تشهدها منذ تششيع الخميني.. طهران تُشيع سليماني و رفاقه

شيع ملايين الإيرانيين اليوم الاثنين قائد قوات القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني ورفاقه، حيث صدح المشيعون بشعارات منددة بالضربة الأمريكية.

و شاركت في التشييع حشود غفيرة، في مأتم رسمي وشعبي لم تشهده البلاد منذ تشييع قائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني.

ووصف تشييع سليماني بأنه أحد أكبر الجنائز في التاريخ.

و تجمع المشيعون في جنازة كبيرة قرب جامعة طهران، بحضور مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني، وذلك بعد تشييع جثمان سليماني في كل من الأهواز ومشهد قبيل نقله إلى العاصمة.

و أدى المرشد علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمان سليماني ومرافقيه، في حين لوحت الحشود المحيطة بالجامعة والممتدة على مسافة كيلومترات بأعلام حمراء، وهتفت "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".























