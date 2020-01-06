ابنة سليماني: تشييع الملايين لجثامين الشهداء رسالة تهديد لترامب

قالت زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، :"إنّ تشيع الملايين لجثمان والدها ورفقاه الشهداء، رسالة تهديد واضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوى الاستكبار في العالم".

وأضافت في كلمة لها، خلال مراسم التشييع في العاصمة طهران، اليوم الاثنين، ان قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني، مشددةً على ان مؤامرات ترامب الشريرة في بث الفرقة بين البلدين الإيراني والعراقي، باءت بالفشل، وفقًا لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأكدت ان إراقة دماء الشهداء العظماء، رسخت من فكرة ترابط العلاقات التاريخية بين الشعبين المذكورين، مؤكدةً ان استشهاد القائد سليماني قوى من عزيمة محور المقاومة في النيل من التحالف الأمريكي والصهيوني.

وأشارت إلى اننا سنواصل الجهاد والإخلاص على مدرسة الخميني، وان استشهاد والدها سليماني سيبعث تلامذة آخرين يهزون عرش الامريكان ومن معهم.

وشيعت جماهير غفيرة جثامين الشهداء وفي مقدمتهم القائد قاسم سليماني،اليوم، في العاصمة الايرانية "طهران"، وسط مطالبات برد قاسٍ على جريمة الاغتيال، بضرب القوات الامريكية المتواجدة في المنطقة.