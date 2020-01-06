صحيفة تكشف كيف هرب كارلوس غصن إلى بيروت

كشفت صحيفة يوميوري مستجدات حول عملية فرار المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن، مفادها بأن الأخير استقل قطارا من طوكيو إلى أوساكا.

واستقل غصن قطارا سريعا الأحد الـ29 من كانون الأول/ديسمبر من طوكيو إلى أوساكا (غرب) التي وصلها مساء اليوم ذاته، وفق صحيفة يوميوري شيمبون وقناة إن تي في اليابانيتين.

وسافر رجل الاعمال اللبناني برفقة عدد من الأشخاص تعمل الشرطة اليابانية حاليا على تحديد هوياتهم من خلال صور كاميرات المراقبة، وفق صحيفة يوميوري.

وقالت ”إن تي في“ إن غصن استقل سيارة تاكسي إلى فندق في أوساكا قرب مطار كانساي الدولي بعد ذلك.

ويُعتقد أن عناصر شركة خاصة -يشتبه في أن ”نيسان“ كلفتهم بمراقبة غصن- أبدوا نوعا من قلة الانتباه أو التركيز على مهمتهم، حسب مصدر مقرب من محيط غصن لفرانس برس.