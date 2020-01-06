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الاحتلال يزيل برج للمراقبة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:57 - 06 يناير 2020
الاحتلال يزيل برج للمراقبة الاحتلال يزيل برج للمراقبة
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أزالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، برجًا للمراقبة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد شهود عيان، ان الاحتلال أزال البرج الأحمر المخصص للمراقبة، بالقرب من السياج الفاصل، من خلال آلات "إسرائيلية" خاصة.

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