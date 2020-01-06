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مشاركة هنية في جنازة قاسم سليماني تُغضب عائلة غولدين!!

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:46 - 06 يناير 2020
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في أعقاب مشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية في جنازة قاسم سليماني في إيران، هاجمت عائلة الجندي "الإسرائيلي" الأسير في غزة "هدار غولدين"، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ونقلت وسائل الاعلام العبرية عن عائلة غولدين قولها:" إنّ نتنياهو يقدم الهدايا لحماس فهذا الصباح وصل هنيـة لإيران للمشاركة في جنازة سليماني، على عكس اتفاقه مع مصر بأن لا يتوجه لإيران".

وأشارت، إلى أنّه "من الخطأ السماح لهنـية بالسفر إلى العالم كرجل دولة حر دون الضغط عليه والمطالبة بإعادة الجنود الأسرى".

يشار إلى أنّ هنية قال خلال مشاركته في تشييع سليماني في طهران، إنّ المقاومة ما وصلت إلى ما وصلت اليه من القوة والصمود والعطاء، إلّا بوجود قاسم سليماني.

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