شاهد: ضربة جزاء تتسبب بمقتل 16 لاعبًا

لقي 16 لاعبا مصرعهم؛ بسبب خلاف في مباراة كرة قدم حول ركلة جزاء، رغم كونها مواجهة ودية أقيمت احتفالا برأس السنة داخل أحد سجون المكسيك، بين عصابات المخدرات المتواجدة داخل السجن.

وقام جميع اللاعبين بسحب الأسلحة النارية وإطلاق النار، وتبع ذلك أعمال شغب؛ بسبب الجدل حول صحة ركلة جزاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من فض الشغب عقب ثلاث ساعات من اندلاعه، متسببا في مقتل 16 وإصابة خمسة سجناء أخرين بجروح خطيرة.

وتم العثور على 77 كيسا من الماريغوانا ومنشارا وثلاثة أزواج من المقصات، وتسعة هواتف نقالة وزجاجة من المشروبات الكحولية.

وأشارت التحقيقات أن بعض الضحايا أصيبوا بطلقات نارية، بينما تعرض آخرون للطعن والضرب بآلات حادة.