ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

مجهولون يسرقون صراف آلي في منطقة العوجا

  • فلسطين اليوم - أريحا
  • 11:35 - 06 يناير 2020
الصراف الالي الصراف الالي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

كشفت شرطة أريحا في الضفة المحتلة اليوم الاثنين 6/1/2020، عن سرقة صراف آلي لأحد البنوك.

وأوضحت شرطة أريحا، في بيان مقتضب، أن مجهولين تمكنوا من سرقة صراف آلي لأحد البنوك في منطقة العوجا شمالي شرق أريحا.

وأشارت الشرطة إلى أنها باشرت بالتحقيق والتحري.

الأكثر مشاهدة

متعلقات