مجهولون يسرقون صراف آلي في منطقة العوجا

كشفت شرطة أريحا في الضفة المحتلة اليوم الاثنين 6/1/2020، عن سرقة صراف آلي لأحد البنوك.
وأوضحت شرطة أريحا، في بيان مقتضب، أن مجهولين تمكنوا من سرقة صراف آلي لأحد البنوك في منطقة العوجا شمالي شرق أريحا.
وأشارت الشرطة إلى أنها باشرت بالتحقيق والتحري.
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