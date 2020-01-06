تموين الوسطى يضبط "104" من "الدجاج المريض"

ضبطت مباحث التموين في المباحث العامة كمية من الدجاج المريض خلال جولتها في منطقة النصيرات برفقة قسم الطب البيطري بوزارة الاقتصاد .

وأكد الرائد احمد قنيطة مسؤول دائرة التموين بالمباحث:" أن هذه الحملة تأتي استكمالاً لحملة التفتيش والمتابعة على أصحاب محلات بيع الدواجن للتأكد من سلامة الدجاج ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي".

وأضاف قنيطة أنه خلال الجولة تم ضبط (104) دجاجات تبين بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي بسبب المرض .

وأشار قنيطة إلى أنه تم عمل محضر ضبط اتلاف واستدعاء التاجر المذكور لدى مكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه .

تجدر الإشارة إلى أن مباحث التموين التابعة للمباحث العامة تقوم بمهام التفتيش على المواد التموينية والغذائية المختلفة في المحلات التجارية والأسواق العامة من أجل ضمان سلامتها وحفاظاً على أرواح المواطنين .