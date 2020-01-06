صحة غزة تنفذ حملة لضبط المزروعات التي تروى بالمياه العادمة

تهتم دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة بكافة المجالات البيئية التي تؤثر على صحة الإنسان ويتعامل معها بشكل يومي مثل جودة مياه الشرب، ومكافحة الحشرات والقوارض، وغيرها من الأهداف التي وضعتها الدائرة ضمن السياسة الخاصة بالصحة العامة، وتحقيقها بالشراكة مع جهات الاختصاص في القطاع الحكومي .

حيث نفذت وزارة الصحة ومن خلال قسم صحة البيئة في رفح حملة على المزروعات التي تروى بالمياه العادمة غير صالحه للاستخدام، من خلال تشكيل لجنة ضمت كلا من وزارة الاقتصاد الوطني و وزارة الزراعة و مباحث التموين و لجنة الموصي و الجمعية التعاونية الزراعية و مدير محطات المعالجة .

وتهدف هذه الحملة لتحقيق الرقابة على المزروعات والخضراوات التي يتم ريها بالمياه العادمة المعالجة دون الالتزام بقواعد السلامة العامة والتي لها انعكاسات سلبية على صحة المواطن والبيئة.

من جهته اوضح رئيس اللجنة وقسم صحة البيئة برفح

م. هشام جبر أن هناك محطتين لمعالجة المياه برفح تضخ ل 130 مزارع في منطقة المواصي عبر خط ناقل خاص للمزارعين ومن ثم للأراضي الزراعية.

وقال إن عملية الري بالمياه المعالجة تستخدم وفق معايير محددة ودرجات للمعالجة ، اهمها ان تكون الاشجار مثمرة كالزيتون والحمضيات، ولا تستخدم مع الخضروات .

و أكد أن خلال الحملة تم فحص العديد من المحاصيل الزراعية بمنطقة رفح وأخذ عينات مختلفة من الخضراوات و من التربة لإخضاعها للفحص والتأكد من سلامتها الصحية مضيفا "إن أي مزروعات تروى بمياه الصرف الصحي تتلف ويتخذ بحق صاحبها المقتضى القانوني"

من جانبه حذر م. خالد الطيبي مدير صحة البيئة بوزارة الصحة جميع المزارعين الذين يخالفون القانون ويروون المزروعات بمياه عادمة معالجة من الدرجة الثانية والثالثة و لا تتوفر فيها الشروط التي تجعلها صالحة للزراعة، باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

و بين م. الطيبي ان الحملة مستمرة تستهدف جميع الاراضي والمزروعات التي تروى بالمياه المعالجة للكشف و التفتيش عليها شاكراً جميع الجهات الوزارات والمؤسسات التي ساهمت في انجاح الحملة.