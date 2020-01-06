تسريب.. الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب افريقي عام 2019

من المقرر أن يتم الإعلان غدا الثلاثاء عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 في مدينة الغردقة المصرية.

وتشير المصادر المصرية، إلى أن المرشحين، المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والجناح الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي، لن يحضرا الحفل.

ولفتت أن مهاجم السنغالي ليفربول ساديو ماني، تفوق على منافسيه، صلاح، ومحرز، وسيظفر بجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الأولى في مسيرته.

وأرسلت إدارة ليفربول خطابًا للاتحاد الإفريقي، يؤكد صحة التسريبات ويتضمن تأكيد سفر ماني، من مدينة ليفربول عبر طائرة خاصة، إلى الأراضي المصرية لحضور حفل الإعلان عن الفائز.

وتلفت المصادر إلى أن اللاعب المصري رفض حضور الحفل بعد معرفته بخسارة الجائزة، مبينة أن هناك تواصلا بين المسؤولين المصريين وصلاح، لإقناعه حضور الحفل.

أما رياض محرز لن يحضر حفل الإعلان عن الفائز، بسبب تزامن الحفل مع مباراة القمة التي تجمع فريقه، مع مانشستر يونايتد.