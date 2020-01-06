38 عاماً على إعتقال الأسير كريم يونس

قال نادي الأسير إن خمسة أسرى من القدامى – أي ممن اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، قد دخلوا أعوماً جديدة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، أقدمهم الأسير كريم يونس المعتقل والذي يصادف اليوم ذكرى اعتقاله (38) ويليه الأسرى: ماهر يونس المعتقل منذ (38) عامًا، والأسير بشير الخطيب المعتقل منذ (33) عامًا، وناصر سرور، ومحمود سرور المعتقلين منذ (28) عامًا.

أوضح نادي الأسير أن الأسرى الخمسة من ضمن (26) أسيراً اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، من بينهم (12) أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948م.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت الإفراج عنهم ضمن العديد من صفقات التبادل التي تمت والإفراجات التي جرت بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وفي عام 2014م نكثت سلطات الاحتلال الاتفاق الذي تم ضمن مسار المفاوضات حيث رفضت الإفراج عنهم.

وبجانب هؤلاء الأسرى هناك مجموعة من الأسرى الذين اُعتقلوا قبل أوسلو، وأُفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم مجدداً عام 2014م، منهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (40) عامًا.

الأسير كريم يونس (عميد الأسرى الفلسطينيين)- (38) عامًا على اعتقاله

ولد الأسير كريم يونس في تاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1958م، في بلدة عارة في الأراضي المحتلة عام 1948م، وهو الابن الأكبر لعائلته، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في السادس من كانون الثاني/ يناير عام 1983م، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد وجرى تحديد المؤبد له لاحقاً لمدة (40) عامًا، وفي عام 2013م وفي ذكرى اعتقاله الـ30 توفي والده، وبقيت والدته تنتظم في زيارته في معتقل "هداريم"، وقبل نحو عامين نُقل إلى معتقل "النقب الصحراوي"، ويقبع اليوم في معتقل "ريمون"، وهو أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.

الأسير ماهر يونس – (38) عامًا على اعتقاله

ولد الأسير ماهر يونس في تاريخ 6 من كانون الثاني/ يناير 1958م، من قرية عارة في الأراضي المحتلة عام 1948، وهو من عائلة مكونة من خمس أخوات، وأخ، اُعتقل في تاريخ 18 كانون الثاني/ يناير 1983م، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد حيث جرى تحديد المؤبد له بـ(40) عامًا، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده عام 2008م، ويقبع اليوم في معتقل "النقب الصحراوي".

الأسير بشير الخطيب – (33) عاما على اعتقاله

ولد الأسير بشير الخطيب في تاريخ 20 نيسان/ أبريل 1961م في مدينة الرملة في الأراضي المحتلة عام 1948م، وهو أب لخمسة أبناء، اعتقله الاحتلال في تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير 1988م، وحكم عليه بالسّجن المؤبد وجرى تحديد المؤبد له بـ(35) عامًا، ويقبع اليوم في معتقل "جلبوع"، علمًا أنه يعاني من مشاكل صحية في المعدة، بعد أن فقدَ أسنانه ويعتمد على نوع معين من الطعام.

الأسير ناصر سرور – (28) عامًا على اعتقاله

ولد الأسير ناصر سرور في تاريخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1969م، وهو من مدينة بيت لحم، من عائلة مكونة من خمس شقيقات وثلاثة أشقاء، اُعتقل في تاريخ الرابع من كانون الثاني/ يناير 1993م، في عام 1997م فقدَ والده، وبقيت والدته تواصل زيارته، رغم كبر سنها وما أصابها من أمراض، وتمكن من استكمال دراسته داخل الأسر حيث حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية، ويقبع اليوم في معتقل "هداريم".

الأسير محمود سرور – (28) عامًا على اعتقاله

ولد الأسير محمود سرور في تاريخ 27 كانون الثاني/ يناير 1970م، وهو من مدينة بيت لحم، من عائلة مكونة من شقيقين وأخت، اُعتقل في تاريخ الخامس من كانون الثاني/ يناير 1993م، خلال اعتقاله فقدَ والده عام 2008م، ووالدته عام 2014م، وتمكن من الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، والماجستير في الدراسات الإقليمية، ويقبع اليوم في معتقل "هداريم".