الصين تعلّق على الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران

عبرت الصين عن قلقها جراء الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن ضمان السلام والاستقرار في الخليج أمر حيوي للغاية للعالم كله، كما دعت أمريكا لعدم إساءة استغلال القوة.

في السياق، وعلقت وزارة الخارجية الصينية على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، معبرة عن رفضها للاستخدام الجائر التهديد بالعقوبات.

وهدد دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، بعد مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، قائلا: "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".