نواب أردنيون يسعون لاسقاط حكومتهم.. لماذا..؟

يسعى نواب أردنيون، لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية مضيها باستيراد الغاز الطبيعي من "إسرائيل" من خلال مذكرة قانونية، في محاولة أخيرة منهم لوقف الغاز الذي بدأ بالتدفق للأردن مطلع العام الحالي رغم المعارضة الشعبية.

المذكرة التي وقع عليها 30 نائبا من أصل 150، حتى هذه اللحظة، تأتي ضمن عشرات المذكرات التي وقع عليها النواب لحجب الثقة عن الحكومة، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء استيراد الغاز من إسرائيل، وكلها ما زالت في أدراج المجلس.

ويشير نواب أردنيون إلى أن تفعيل مذكرة منع استيراد الغاز من إسرائيل التي وقعها المجلس في كانون أول/ ديسمبر الماضي، حتى لو أقرت لن تطبق على هذه الاتفاقية، كما لدينا مذكرة حجب الثقة عن الحكومة موقعة من 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، وتصر الأمانة العامة لمجلس النواب أنها لم تستلم المذكرة، رغم أن النائب أحمد الرقب سلمها باليد للأمانة العامة، ولهذا جددنا اليوم مذكرة حجب الثقة عن حكومة الرزاز".

الحكومة برئاسة عمر الرزاز استطاعت شراء مزيد من الوقت، بعد أن تعهد الرزاز أمام رئيس مجلس النواب، الأحد، بمناقشة جميع اتفاقيات الطاقة بعد أسبوعين، الأمر الذي أثار حفيظة المعارضين لاتفاقية الغاز، واعتبرته "حملة غاز العدو احتلال" "تمييعا للموضوع".

وحسب عضو "حملة غاز العدو احتلال"، محمد العبسي، فإن "مماطلة الحكومة لمناقشة اتفاقية الغاز، وتأجيل الملف أسبوعين، مثير للسخرية والاستفزاز.

وبدأ الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي لتغذية شركة الكهرباء الأردنية مع بداية العام الجديد، ضمن اتفاقية وقعت في عام 2016 مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية صاحبة الامتياز بالتنقيب عن الغاز مع تحالف شركات إسرائيلية من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) مساء الأحد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إن "التعاقد مع شركة نوبل جوردان لتوريد الغاز للمملكة، كان الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري، حيث تمت دراسة خيارات التزويد من البلدان المجاورة عبر الأنابيب، ونظرا للظروف المحيطة، فقد كان ذلك هو المصدر الوحيد المتوفر".

وقال مدير عام الشركة المهندس أمجد الرواشدة، إن"استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب يعتبر أكثر موثوقية، وهو الخيار الأمثل ويكون تأثيره بتغير أسعار النفط عالميا هامشيا، إضافة إلى أهمية خيار تنويع المصادر المتمثل بالإبقاء على مشروع الغاز المسال والغاز المصري في حال توفر كميات لديه".

بينما يأمل النائب أبو السيد أن ترى مذكرة حجب الثقة عن الحكومة النور، متعهدا بالعمل مع "جميع النواب المخلصين للوصول لهذه الغاية".

ووقعت شركة الكهرباء الأردنية (NEPCO) اتفاقية الغاز في 2016 مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية، صاحبة الامتياز بالتنقيب عن الغاز، مع تحالف شركات إسرائيلية من حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط لمدة 15 عاما بقيمة 10 مليار دولار.