خامنئي يذرف الدموع خلال إقامة صلاة الجنازة على الشهيدين سليماني والمهندس



لم يتمكن قائد الثورة الايرانية القائد علي الخامنئي اليوم الاثنين ،6/1/2020 ان يحبس دموعه التي انهمرت مباشرة خلال صلاة جنازة قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس ، والتي أمها بمشاركة ملايين الإيرانيين.

وتقدم صلاة الجنازة قيادات عسكرية وأمنية وسياسية ودينية إيرانية، كالرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وقائدة قوة القدس المعيّن حديثاً، اسماعيل قاآني، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة كما شارك ملايين الإيرانيين في التشييع، الذي يُعتبر الاضخم في تاريخ إيران.

يُذكر أن جثامين الشهداء كانت قد شُيّعت في مرقدي الإمامين الكاظمين عليهما السلام وبغداد وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف كما شيعت في مدينة الأهواز ومن ثم مشهد المقدسة وستشيع اليوم الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران ومن ثم إلى قمّ ومنها إلى مدينة كرمان ليوارى جثمان الشهيد قاسم سليماني الثرى في مسقط رأسه.

وتبنت الولايات المتحدة عملية اغتيال الجنرال سليمان والمهندس، موضحة انها تمت بطائرات مسيرة، في خرق للسيادة العراقية والقوانين الدولية، في وقت شجبت فيه دول عربية وغربية هذه الجريمة، فيما دعت دول اخرى الى ضبط النفس وتجنب اندلاع قتيل الحرب



























