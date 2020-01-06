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دليل إحصائي حول المؤسسات التعليمية المرخصة وأعداد الخريجين في فلسطين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:46 - 06 يناير 2020
تعبيرية تعبيرية
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أظهر دليل إحصائي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرته اليوم الاثنين، أن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة والمرخصة في فلسطين بلغت (52) مؤسسة، بواقع (15) جامعة تقليدية، وجامعتان للتعليم المفتوح، و(17) كلية جامعية، و(18) كلية مجتمع متوسطة.

ووفق الدليل، فقد بلغ عدد الطلبة المسجلين والمنتظمين على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي الحالي (218.126) طالبا وطالبة، منهم (133.613) أنثى بنسبة 61 %.

وبلغت أعداد الذكور (84.513) بنسبة 39 %، فيما بلغت نسبة المسجلين والمنتظمين في برامج الدبلوم المتوسط (11.64 %) من عدد المسجلين المنتظمين في المؤسسات التعليمية.

وصلت أعداد خريجي العام الدراسي 2017-2018 (45.722) طالبا وطالبة، منهم (34.939) خريج بكالوريوس، (2.702) خريج ماجستير، (14) خريج دكتوراه، (82) خريج دبلوم عالي، (6.792) خريج دبلوم متوسط، (158) خريج دبلوم مهني.

 

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