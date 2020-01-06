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معبر رفح مغلق غداً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:15 - 06 يناير 2020
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة اليوم الاثنين 6/1/2020 ، ان معبر رفح مغلق غدا الثلاثاء امام المسافرين في الاتجاهين.

وقالت هيئة المعابر ان الإغلاق غدا بسبب وجود إجازة رسمية بسبب الأعياد.

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