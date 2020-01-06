ملايين "الايرانيين" يشيعون القائدين الشهيدين سليماني والمهندس

شارك ملايين الايرانيين في العاصمة طهران اليوم الاثنين 6/1/2020، في مراسم تشييع جثامين الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهم بالعاصمة طهران اليوم.

قائد الثورة الاسلامية في ايران القائد "السيد علي الخامنئي" أم صلاة الميت على جثمان الشهيد سليماني والمهندس ورفاقهم الشهداء في جامعة طهران.

جثامين الشهداء شُيّعت في مرقدي الإمامين الكاظمين عليهما السلام وبغداد وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف كما شيعت في مدينة الأهواز ومن ثم مشهد المقدسة وستشيع اليوم الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران ومن ثم إلى قم المقدسة ومنها إلى مدينة كرمان ليوارى جثمان الشهيد قاسم سليماني الثرى في مسقط رأسه.

واستشهد القادة سليماني والمهندس فجر يوم الجمعة، في غارة أمريكية استهدفت السيارة التي كانت تقلهما قرب مطار بغداد الدولي، في خرق واضح للقوانين الدولية.