إعلام كوريا الشمالية: الشرق الأوسط قد يصبح "مقبرة" لأمريكا بعد اغتيال سليماني

قالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، إن الشرق الأوسط قد يصبح "مقبرة" لأمريكا، فيما نشرت أول تقرير لها اليوم عن اغتيال واشنطن القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

ونشر موقع "مياري" الكوري، وهو موقع سياسي كوري شمالي، مقالا بعنوان "خبراء عسكريون يتوقعون أن يصبح الشرق الأوسط مقبرة للولايات المتحدة"، وجاء فيه أن خبراءً عسكريين عالميين ذكروا مؤخرا أن الولايات المتحدة تتورط في حرب بالشرق الأوسط.

ووفق المقال، فإن الدول الموالية لواشنطن كانت تستجيب بشكل سلبي لطلبها إرسال قوات بسبب سياساتها الداخلية والتحديات الاقتصادية، مما دفع الولايات المتحدة إلى اليأس.

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أنه تم اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في هجوم صاروخي أمريكي على مطار في بغداد بالعراق في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.

وأشارت إلى أن الصين وروسيا دانتا الهجوم باعتباره انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت: "الصين وروسيا أكدتا أنهما لا تعترضان على إساءة استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية فحسب، بل إنهما لا يمكن أن تتسامحا مع الأعمال العسكرية المغامرة"، في إشارة إلى محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وعبر الوزيرين عن مخاوفهما من تفاقم الأوضاع الإقليمية بسبب الأعمال غير القانونية للولايات المتحدة.

ولم يصدر حتى اللحظة أ] رد فعل رسمي من قبل حكومة كوريا الشمالية على اغتيال سليماني.