خمسة أسرى قدامى دخلوا خلال يناير الجاري أعوامًا جديدة في معتقلات الاحتلال

قال نادي الأسير إن خمسة أسرى من القدامى – أي ممن اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، قد دخلوا أعوماً جديدة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، أقدمهم الأسير كريم يونس المعتقل والذي يصادف اليوم ذكرى اعتقاله (38) ويليه الأسرى: ماهر يونس المعتقل منذ (38) عامًا، والأسير بشير الخطيب المعتقل منذ (33) عامًا، وناصر سرور، ومحمود سرور المعتقلين منذ (28) عامًا.

أوضح نادي الأسير أن الأسرى الخمسة من ضمن (26) أسيراً اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، من بينهم (12) أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948م.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت الإفراج عنهم ضمن العديد من صفقات التبادل التي تمت والإفراجات التي جرت بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وفي عام 2014م نكثت سلطات الاحتلال الاتفاق الذي تم ضمن مسار المفاوضات حيث رفضت الإفراج عنهم.

وبجانب هؤلاء الأسرى هناك مجموعة من الأسرى الذين اُعتقلوا قبل أوسلو، وأُفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم مجدداً عام 2014م، منهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (40) عامًا.