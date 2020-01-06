نواب أمريكيون يعرقلون تحركات ترامب ضد إيران واغتيال سليماني يواجه انتقادات

من المقرر، أن يصوت مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الحالي على قانون يحد من تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران، خاصةً بعد عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني.

وقد انتقد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي اغتيال سليماني دون مشاورة النواب، الذي ترأسه زعيمتهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي ويحققون فيه الأغلبية.

وقد انتقدت بيلوسي فيما سبق ترامب مؤكدةً أن "الإجراء العسكري المثير للاستفزاز والتصعيدي وغير المناسب الذي نفذته إدارة ترامب يسهم في بقاء العسكريين والدبلوماسيين والمواطنين الأمريكيين وحلفائنا في خطر".

وكانت مجلة "تايم" الأمريكية، ذكرت أن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، وعضو مجلس النواب الديمقراطي رو خانا، قدما مشروع القانون للكونغرس، لمنع ما وصفته بـ"الحرب الكارثية الجديدة في الشرق الأوسط".

وكان مشروع القانون نفسه قد تمت الموافقة عليه في مجلس النواب في تموز/ يوليو 2019، لكنه لم يمر بمجلس الشيوخ بعد.

وقتلت الولايات المتحدة الأمريكية، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة جوية إثر مغادرته مطار بغداد، إلى جانب نائب رئيس الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس، وتوعدت إيران بالرد.