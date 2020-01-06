العثور على جثة فلسطيني جرفته السيول في الداخل المحتل

أفادت مصادر عبرية، أمس الأحد، بأن "نجمة داود الحمراء" عثرت على جثة رجل داخل سيارة جرفتها السيول في منطقة الفريديس قرب حيفا في الداخل المحتل.

وعثرت نجمة داود على السيارة بالقرب من شارع رقم 6 وإلى الشمال من بلدة غفعات نيلي وقريبة من قرية الفرديس وتبين أن الجثة للشاب "علي إغبارية" من قرية عرعرة في المثلث الشمالي.

وقالت أنباء يوم أول أمس، إن السيول جرفت سيارة، في الموقع نفسه، وأنه يوجد رجل بداخلها، يبلغ من العمر 40 عامًا، من عرعرة، بعدما حوصر برفقة ابنه وسط تيارات المياه الجارفة، عندما كانا يستقلان سيارتهما، قرب بلدة الفريديس.