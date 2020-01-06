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بعد التهديدات بالرد على اغتيال سليماني .."الكابينت" يجتمع اليوم وإعلان التأهب

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:06 - 06 يناير 2020
الكابينت الاسرائيلي الكابينت الاسرائيلي
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من المقرر ان يعقد "الكابينت" "الاسرائيلي"، اليوم الاثنين 6/1/2020  جلسة مباحثات بعد التهديدات الايرانية، بأن "اسرائيل" هي من ستتضرر من ردهم على اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر إرجاء الاجتماع الذي كان مقرراً بالأمس ، وتأجيل الاجتماع لليوم .

وسيناقش الاجتماع العواقب المحتملة لاغتيال المسؤول الإيراني.

ويشار الى انه تم رفع حالة التأهب في السفارات والقنصليات "الإسرائيلية" في العالم إلى مستوى واحد قبل اعلى درجة تأهب. وطُلب من الدبلوماسيين "الإسرائيليين" توخي أقصى درجات الحذر في جميع خطواتهم.

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