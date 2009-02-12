واشنطن ستتمثل على مستوى « رفيع » في مؤتمر الدول المانحة لغزة

فلسطين اليوم-وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس ان الولايات المتحدة ستتمثل على مستوى "رفيع" في المؤتمر الدولي المخصص لجمع اموال تمهيدا لاعادة الاعمار في قطاع غزة، في الثاني من اذار/مارس في مصر.

وأضافت الخارجية الاميركية في بيان ان "الولايات المتحدة تدعم بقوة دعوة مصر الى عقد مؤتمر دولي للدول المانحة في الثاني من اذار/مارس في القاهرة لتسهيل اعادة اعمار غزة وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني".

واوضحت ان "الولايات المتحدة ستتمثل على مستوى رفيع وتدعو المجموعة الدولية الى تقديم دعم مماثل للمبادرة المصرية".

ولم يحدد البيان هوية المسؤول الذي سيمثل الولايات المتحدة في هذا المؤتمر. لكن وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ستشارك بعد ثلاثة ايام في اجتماع وزاري للحلف الاطلسي في بروكسل ويمكن ان تقوم بهاتين الزيارتين خلال الرحلة نفسها.

وقد اعربت مصر في اواخر كانون الثاني/يناير عن رغبتها في عقد مؤتمر للدول المانحة لغزة في الثاني من اذار/مارس ولم تحدد من سيشارك فيه.

واسفر الهجوم الاسرائيلي في غزة (27 كانون الاول/ديسمبر-17 كانون الثاني/يناير) عن 1330 قتيلا فلسطينيا وتسبب في اضرار فادحة في هذه المنطقة الفقيرة والمكتظة التي تسيطر عليها حركة حماس.

وستوجه الامم المتحدة دعوة لجمع 613 مليون دولار لمساعدة سكان غزة، كما قال امينها العام بان كي مون.