اعتقال مقدسي عقب اقتحام قوات الاحتلال لباحات الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مواطنًا من مدينة القدس بعد اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك لحماية عشرات المستوطنين.

وأفادت مصادر مقدسية، إن المعتقل هو الشاب أنس محمد أبو الحمص، وتم نقله إلى جهة غير معلومة.