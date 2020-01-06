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اعتقال مقدسي عقب اقتحام قوات الاحتلال لباحات الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:44 - 06 يناير 2020
اعتقالات "أرشيفية" اعتقالات "أرشيفية"
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اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مواطنًا من مدينة القدس بعد اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك لحماية عشرات المستوطنين.

وأفادت مصادر مقدسية، إن المعتقل هو الشاب أنس محمد أبو الحمص، وتم نقله إلى جهة غير معلومة.

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