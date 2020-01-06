هنية : الفريق سليماني أمضى حياته لدعم المقاومة والاغتيالات ستزيدنا قوة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الاثنين 6/1/2020، أن سياسة الاغتيالات ستزيد شعبنا قوة من أجل تحرير القدس، لافتاً إلى أن الشهيد الفريق قاسم سليماني أمضى حياته من أجل دعم المقاومة واسنادها وهو شهيد القدس.

جاءت تصريحات هنية خلال زيارته لإيران لتقديم واجب العزاء في استشهاد الفريق سليماني، لقائد الثورة الإيراني القائد علي خامنئي، وإيران، برفقة وفد من الحركة .

وقال هنية:" أتينا من فلسطين المباركة ومن القدس لنقدم التعازي للقائد الخامنئي ولإيران الاسلامية باستشهاد القائد سليماني".

وأضاف أن جريمة اغتيال الفريق سليماني تعبر عن روح البلطجة والعنجهية والاجرام للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن اغتيال الشهيد قاسم سليماني النكراء تستحق من كل العالم الرفض والادانة والعقوبة.

وشدد على أن مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني الأميركي لن يضعف وسيستمر ولن يتراجع وأن الاغتيالات تزيد شعبنا قوة من أجل تحرير القدس.

وبين، أن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة واسنادها هو شهيد القدس، مؤكداً أن روح الإجرام الأميركية هي التي أعطت الغطاء للجرائم الإسرائيلية في فلسطين وخارجها.

يُشار إلى أن أمريكا اغتالت قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس قائد حزب الله العراقي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق في غارة شنها على مطار بغداد يوم الجمعة الماضية.