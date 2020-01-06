حملة اعتقالات في الضفة والقدس تطال 16 مواطنًا

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت 16 مواطنًا من مدن وقرى الضفة الغربية والقدس.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عارف نصار من قرية مادما نابلس، والشاب صالح كايد صباح من قرية عوريف جنوباً.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الاحتلال الشاب عبد المجيد محمد عطا من بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، كما جرى اعتقال الشاب نضال شاكر رضوان.

وقالت إن جنود الاحتلال اعتقلوا الأسير السابق عامر خالد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الاحتلال الشبان، أنور سامي عبيد، وفايز محيسن، ونديم الصفدي، وآدم محمود وصالح أبو عصب من بلدة العيسوية، كذلك الشاب نصري فيراوي من سكان حي الواد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

على الصعيد ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شرق قلقيلية، مساء امس الأحد، وأطلقت قنايل الصوت والغاز المسيل للدموع، مشيعةً حالة من الرعب داخل البلدة.

ووفق شهود عيان، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة القريبة من الجهة الغربية حيث الجدار العنصري، كما اقتحمت قرية النبي إلياس، شرقي قلقيلية، واتجهت إلى جسر النبي إلياس المقام أسفل الطريق الالتفافي الذي افتُتح قبل عامين، ويتصل بالطريق الالتفافي رقم ٥٥.

وِأشارت المصادر، إلى أن قوة من جيش الاحتلال قامت بتفتيش المنطقة الواقعة بين جيوس والنبي إلياس.