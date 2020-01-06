أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 6/1/2020- ارتفاع طفيف

تحسنت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 6/1/2020 قليلاً بعد أن حافظت على انخفاضها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد ارتفعت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 6/1/2020 أمام الدولار.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 6/1/2020، وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4600 دولار/ شيكل

4.8700 دينار / شيكل

3.8400 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1050 يورو/ دينار

بیع

3.5000 دولار/ شيكل

4.9400 دينار / شيكل

3.9200 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1250 يورو/ دينار