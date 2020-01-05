4 طرق صحية لتجنّب تسمم الطعام!!

من الممكن أن يتسبب تسمم الطعام بأعراض سيئة على جسم الانسان خاصة بعد تناول طعام ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أوالطفيليات، حيث تبدأ الأعراض بالظهور بعد أيام من تناول الطعام الملوث.

وهناك تسمم غذائي يظهر بعد ساعات وجيزة مثل الأعراض التالية: ( الشعور بالغثيان، الإسهال، تقلصات المعدة، ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة وأعلى، الشعور بالإعياء عموما والتعب والقشعريرة.

وتختفي أعراض التسمم عند غالبية الناس دون علاج خلال أيام، وهناك أنواع تستمر لفترة طويلة.

وتحذر مايو كلينك، من المضادات الحيوية التي قد تؤدي لزيادة أعراض التسمم، في أنواع معينة من التسمم الغذائي الفيروسي أو البكتيري.

ووفق الموقع الصحي، يمكن أن يقوم الطبيب بإجراء اختبارات تشخيصية، مثل فحص الدم أو تحليل البراز أو فحص الطفيليات، لتحديد السبب وتأكيد تشخيص التسمم الغذائي.

وإليكم طرق الوقاية من التسمم الغذائي:

- الحفاظ على معايير النظافة العالية.

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، وتجفيفها قبل تناول الطعام وبعده.

- غسل اللحوم والأسماك والبيض والخضروات

- التأكد من طهي الدواجن والبرغر والنقانق والكباب بشكل جيد.