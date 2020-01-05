مجددًا.. ترامب يهدد إيران في حال هاجمت أي فرد أو هدف أمريكي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة سترد سريعًا وربما بطريقة غير متناسبة إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أمريكي في المنطقة العربية.

وغرّد ترامب عبر"تويتر": "المنشورات الإعلامية تمثل إشعارا للكونغرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أمريكي، فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل وربما بطريقة غير متناسبة".

وتابع في تغريدته: "مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنه صدر رغم ذلك".

وأردف: "نحن الأكبر والأفضل على الإطلاق في العالم! إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية، أو أي أمريكي، فسنرسل بعض تلك المعدات الجميلة الحديثة نحوهم.. ودون تردد!".

ولوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تهديدات سابقة، باستخدام أحدث أنواع الأسلحة الأمريكية في الرد على أي هجوم إيراني، انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.