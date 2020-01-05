جنين: الحكم بالسجن 15 عامًا على متهم بقتل ضابط في الشرطة

حكمت محكمة بداية جنين، اليوم الأحد، على المتهم "ا.ح.ن" بالسجن 15 عامًا وغرامة مالية بتهمة قتل موظف أثناء أدائه وظيفته.

وترأس جلسة المحاكمة القاضي أيمن صالح، وعضوية القاضي احمد حنون، والقاضي حسن دراوشه، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جنين أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة جنين الأستاذ نعيم العلي،

ووجهت للمتهم، حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص خلافا للمادة 2و3 بدلالة المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة2000 والحكم عليه بالغرامة 100 دينار، إضافة غرامة قدرها 180دينار لقيادة مركبة بدون رخصة قيادة خلافا للمادة 96/1/أ بدلالة المادة 103و110 من ق.م.ف رقم 5 لسنة 2000 .

أما التهمة الثالثة هي قيادة مركبة بدون لوحة أرقام خلافا للمادة 96/1/ ب بدلالة المادة 103و110 ق.م.ف رقم 5 لسنة 200 وحكمت عليه بالغرامة 180 دينار أردني.

وعن التهمة الرابعة وهي قتل موظف أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة خلافا للمادة327/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة خمسة عشرة سنة.

وأدين المحكوم عليه بالسجن، بقتل النقيب محمود العيسه ضابط في الشرطة قبل عدة سنوات. وفق الشرطة الفلسطينية.

وأوضح لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة ، أن ملف قتل الضابط العيسه أحيل للنيابة العامة وانه وبعد مرافعات في محكمة بداية جنين حكمت المحكمة على المتهم اليوم بالسجن 15 عاما.