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سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:02 - 05 يناير 2020
السفارة الأمريكية في بغداد السفارة الأمريكية في بغداد
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أفاد موقع روتر نت العبري، مساء اليوم الأحد، بأن 3 صواريخ كاتيوشا على الأقل سقطت قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد.

ووفق الموقع العبري، فقد دوت صفارات الانذار عقب سقوط الصواريخ على السفارة.

يتبع..

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