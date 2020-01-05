سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

أفاد موقع روتر نت العبري، مساء اليوم الأحد، بأن 3 صواريخ كاتيوشا على الأقل سقطت قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد.

ووفق الموقع العبري، فقد دوت صفارات الانذار عقب سقوط الصواريخ على السفارة.

يتبع..