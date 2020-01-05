إيران تعلن تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية

أعلنت إيران، مساء اليوم الأحد، تخليها عن قيود أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية.

وقال بيان الحكومة الإيرانية: إن "الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي".

وجاء في البيان: "من اليوم فصاعدا لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم وسيكون النشاط النووي وفقا لحاجة البلاد الفنية".

وأكدت إيران أنها ستواصل التعاون كما في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت إيران، على أنها مستعدة لتطبيق جميع التزاماتها بالاتفاق النووي في حال رفع العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أنها أبلغت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ الخطوة الخامسة.