اصطدام نادر في الفضاء بين قمرين اصطناعيين روسي واميركي

فلسطين اليوم-وكالات

دمر قمر صناعي تجاري اميركي على اثر اصطدام في الفضاء مع قمر اصطناعي روسي، وهو نوع من الحوادث نادر الوقوع، كما اعلنت الاربعاء شركة "ايريديوم" التي تستثمر القمر الاميركي. واضافت شركة "ايريديوم" التي تتخذ من بيتيسدا (مريلاند، شرق) مقرا، انها "فقدت قمرا صناعيا قيد التشغيل" بعد اصطدام الثلاثاء مع قمر صناعي روسي خارج الخدمة، في ما اعتبر واحدا من اوائل الحوادث الكبرى من هذا النوع في الفضاء.

واشارت الشركة الى ان هذا النوع من الاصطدام الذي وقع على بعد مئات الكيلومترات من الارض "نادر جدا" و"قليل الاحتمال". واوضحت الشركة انها اتخذت "التدابير الضرورية لوضع قمر بديل من القمر المتضرر". واكدت "ايريدوم" التي تمتلك اسطولا من 66 قمرا للاتصالات، ان الحادث لا يمكن ان يعزى الى وهن محتمل في اقمارها. وخلصت الشركة الى القول ان خسارة القمر يمكن ان "تؤدي الى اضطراب محدود جدا" للاتصالات.