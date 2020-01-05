تنويه مهم من شركة كهرباء غزة لسكان المحافظة الوسطى للقطاع

نوهت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الاحد، للمواطنين في المحافظة الوسطى للقطاع، بانه سيتم فصل الكهرباء يوم غدٍ الاثنين 6/1/2020.

وأكدت شركة الكهرباء، يبان مقتضب، انه سيتم فصل خط رقم 7 "الإسرائيلي" المغذي للمحافظة من قبل شركة الكهرباء "الإسرائيلية"، غدًا الاثنين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد العصر لأعمال صيانة طارئة في محطة التحويل داخل الخط الأخضر.

واهابت المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة بخصوص فصل التيار الكهربائي.

وأشارت شركة الكهرباء، الى انها ستعمل طواقم شركة توزيع الكهرباء بتعويض المناطق المستفيدة من الخط المذكور بالكهرباء ما أمكن لها ذلك.