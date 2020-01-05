منخفض جوي جديد يصل خلال 48 ساعة

توقع موقع "طقس فلسطين" أن تستقر حالة الجو غداً الاثنين، و أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، في معظم المناطق، حيث تسود أجواء غائمة جزئياً وباردة بشكل عام في مختلف المناطق.

و تعود الأجواء الباردة الى البلاد يوم الثلاثاء المقبل، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع اقتراب كتلة هوائية شديدة البرودة، وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية من المطر في بعض المناطق

أما يوم الأربعاء المقبل، فتتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد يتزامن مع تدفق رياح بارده جدا ومن أصول قطبية، حيث تتساقط الأمطار في معظم المناطق الفلسطينية اعتبارا من فجر وصباح يوم الأربعاء في الشمال ثم تنتشر الأمطار خلال النهار تدريجياً الى باقي المناطق، وتشتد غزارة الأمطار في ساعات الظهر والعصر ، وتكون مصحوبة بتساقط زخات البرد والعواصف الرعدية ، كما تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار المخلوطة بالثلوج في بعض القمم العالية مثل الجليل الأعلى في ساعات الصباح ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد وماطر مع حدوث العواصف الرعدية. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة ، والله تعالى أعلم

يستمر تأثير المنخفض الجوي حتى يوم الخميس، وتكون الأجواء باردة وماطرة في كافة المناطق ، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وتساقط البرد في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصاً في الجبال . والله تعالى أعلم