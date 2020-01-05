ايران تطلق اسم "قاسم سليماني" على معبر حدودي مع العراق

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن إيران أطلقت اسم قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل فجر الجمعة، على معبر حدودي مع العراق.

وبحسب الوكالة، فقد أعلن رئيس منظمة الطرق والشحن والنقل البري الإيرانية عن اطلاق اسم "الفريق قاسم سليماني على معبر مهران الحدودي الواقع غرب البلاد، والمحاذي للعراق (يقابله منفذ زرباطية).

وقال عبدالهاشم حسن نيا في تصريح الأحد، "إن المبادرة تأتي تكريما لسليماني الذي له الدور الأساسي في استقرار الأمن في المنطقة وتسهيل زيارة ملايين الإيرانيين لمرقد الإمام الحسين في العراق، حيث إن معبر مهران يستقبل العدد الأكبر من الزوار المشاركين بذكرى أربعينية الإمام الحسين سنويا".

وكانت واشنطن أعلنت الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، في هجوم على سيارتين قرب مطار بغداد، في حين أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.