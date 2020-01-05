القبض على شاب يتجول عاريا في دولة عربية

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، القبض على وافد سوري الجنسية، تجول في أحد الشوارع الرئيسية عاريا، بسبب تعاطيه مواد مخدرة.

وقال مصدر أمني: إنه ”تم الإبلاغ عن ظهور شاب يتجول عاريا في أحد الشوارع، ليتوجه رجال الشرطة إلى المكان حيث عثروا على الشاب ملقى على الأرض نتيجة التعب، وقاموا بنقله إلى المستشفى“.

وتبين أن الشاب سوري الجنسية وفي بداية عقده الثالث، وخرج إلى الشارع عاريا بسبب حالة السكر الشديدة التي غيبت عقله، وفق المصدر نفسه.

واحتُجز الوافد وتم تسجيل بحقه قضية خدش الحياء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن ضمنها احتمال إبعاده إلى بلاده.