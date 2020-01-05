هذه الأطعمة تقي من جلطات الأوردة

يطلق على جلطات الدم التي تعلق داخل أعماق الساقين اسم "جلطة الأوردة العميقة" أو DVT، وهي غالبا ما تكون قاتلة، وبشكل مفاجئ.

ولا تؤدي هذه الجلطة إلى عرقلة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة فحسب، بل يمكن أن تنفصل أحيانا وتنتقل إلى القلب أو الرئتين إذ يمكن أن تسبب الوفاة.

وتزيد بعض الأمراض من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب ومرض التهاب الأمعاء واضطرابات التخثر الموروثة، وفق مجلة ”هيومان آند هيلث ريسيرش“.

ويلعب النظام الغذائي دورا كبيرا في تكون الجلطات والوقاية منها، فهذه أطعمة تساعد على الوقاية من الجلطات:

الماء، الماء، الكيوي، الثوم، زيت الزيتون، المكسرات والجبوب الكاملة، الاسماك.