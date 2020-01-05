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تردي الحالة الصحة للأسيرة وفاء نعالوة في سجن "الدامون"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:41 - 05 يناير 2020
نعالوة نعالوة
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تعاني الأسيرة وفاء نعالوة- مهداوي من وضع صحي متردٍ جرّاء احتجازها في ظروف صعبة والتّنكيل بها منذ لحظة اعتقالها.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عقب زيارة محاميتها لها في سجن "الدامون"، إلى أن الأسيرة نعالوة أصيبت بمرض في الغدّة الدرقية وآلام في المفاصل وديسك، بالإضافة إلى التهاب في الأذنين، لافتة إلى أنها لم تكن تعاني من أية أمراض قبل اعتقالها بتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وبيّنت هيئة الأسرى أن ما يزيد على معاناة الأسيرة نعالوة؛ أنّها تعرّضت لتحقيق قاسٍ في بداية اعتقالها، وأن سلطات الاحتلال مارست بحقّ عائلتها سياسة العقاب الجماعي؛ إذ اعتقلت زوجها ونجلها وبناتها الثلاثة وزوج إحداهنّ، وأطلقت سراحهم لاحقاً، فيما أبقت على اعتقال زوجها ونجلها حتى اللحظة؛ وتواصل حرمانها من زيارة ابنتين من بناتها لها، علماً أن سلطات الاحتلال كانت قد اغتالت نجلها الشهيد أشرف نعالوة خلال فترة اعتقالها.

يذكر أن الأسيرة نعالوة محكومة بالسّجن لـ(18 شهراً).

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