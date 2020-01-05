الزراعة: الاحتلال أغرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شرق غزة

أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة بأن أضرارً جسيمة تكبدها المزارعون و أصحاب مزارع الانتاج الحيواني شرق غزة، جراء قيام الاحتلال بفتح عبارات مياه الامطار شرق الشجاعية بالقرب من الطاقة، مما تسبب بغرق مئات الدونمات الزراعية.

و أوضح الناطق باسم الوزارة م. أدهم البسيوني لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن كميات كبيرة من المياه تدفقت نحو الأراضي الزراعية شرق الشجاعية، مما أدى لتدمير المحاصيل المزروعة و إغراقها.

و أشار الى أن اغراق هذه المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية، و إغراق مزارع الانتاج الحيواني لها تداعيات خطيرة على اقتصاد اصحاب المحاصيل حديثة الزراعة و استمراريتها، لافتاً الى أن الكثير من محاصيل البطاطس و البصل و أخرى حديثة الزراعة جرى تدميرها بسبب تدفق المياه من جانب الاحتلال نحوها.

و قال البسيوني بأن الوزارة ستقوم بإصدار التقرير التفصيلي للأضرار التي نجمت عن تدفق المياه و انجراف التربة و المحاصيل المزروعة في تلك الأراضي.

و اعتبر البسيوني ما قام به الاحتلال من اغراق المناطق الزراعية يأتي ضمن حلقة من حلقات الحصار و الحرب التي يشنها الاحتلال بهدف الحاق الضرر و القضاء على الزراعة، و تدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.

و أوضح أن هذه الاعتداء يأتي في إطار الاعتداءات الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال من قمع المزارعين، و اطلاق النار باتجاههم و اغلاق المعابر و منع ادخال مستلزمات الانتاج الزراعي، و اخرها ما قام به الاحتلال من فتح الأغطية عن عبارات مياه الأمطار نحو الأراضي الزراعية و اغراق المحاصيل بها.