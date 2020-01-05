علماء يبتكرون جهازًا يعالج مرضًا قاتلًا

ابتكر باحثون جهاز جديد يحمي من السكتات الدماغية، ومخصص لمرضى الرجفان الأذيني والذي يسبب ضربات قلب غير منتظمة، فيجعل تدفق الدم غير منتظم، ما قد يشكل جلطات.

ويُزرع الجهاز الجديد Watchman، الذي تم تحديثه من نظام قديم بالاسم ذاته، داخل القلب ويتوقف عن تكوين الجلطات؛ ما يوفر بديلا دائما للأدوية.

ويقلل الجهاز خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من 80%، لكن الجهاز السابق لم يكن مناسبا لـ 5000 شخص على الأقل يعانون من قلوب غير منتظمة الشكل.

يشار إلى أن الرجفان الأذيني هو السبب الأكثر شيوعا لمرضى ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو الأزمات القلبية. وفق العديد من الدراسات البحثية.