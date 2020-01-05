شاهد: خلل يصيب طائرة خلال اقلاعها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اشتعال النار في عجلة طائرة وتفككها تماما أثناء الإقلاع، حيث أثار الفيديو ضجة واسعة في مختلف المنصات.

وظهر خلال الفيديو تطاير شرر من عجلة الطائرة، قبل أن تنفصل تماما وتسقط على الأرض عندما كانت الطائرة تقلع، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقام الراكب بنشر الفيديو على تويتر مع تعليق مكتوب باللغة الفرنسية يقول: ”حسنا، أنا حاليا في طائرة فقدت للتو عجلة هبوط.. يا لها من بداية لعام 2020“.

الجدير بالذكر أن الطائرة، وهي من طراز Dash 8-300، تحتوي على 3 مجموعات من العجلات، على اليسار واليمين ومقدمة الطائرة.