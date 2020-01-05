حزب أزرق- ابيض يسعى لحرمان نتنياهو من الحصانة

ذكرت مصادر عبرية بأن حزب أزرق- أبيض "الاسرائيلي" يسعى لتشكيل لجنة خاصة لحرمان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الحصانة التي طلبها من المحاكمة بشأن ملفات الفساد التي وجهت إليه.

وبحسب موقع مجلة "ماكور ريشون" العبرية، فإن الحزب الذي يتزعمه بيني غانتس سيقدم اليوم الأحد، طلباً لتشكيل لجنة الحصانة للتصويت على منحها لنتنياهو.

و اشارت المجلة الى أن حزب غانتس يهدف للتحرك بشكل أسرع في ظل رفض أحزاب مختلفة منح نتنياهو الحصانة ومنها أحزاب يمينية متحالفة معه مثل اليمين الجديد، وهو ما ألمحت إليه إيليت شاكيد من قيادات الحزب.

ويسعى نتنياهو جاهداً إلى منع هذه الخطوة ويحاول نقل التصويت للهيئة العامة ومنحه ذلك عقب الانتخابات المقبلة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، وذلك بهدف تأخير مقاضاته لأطول وقت ممكن.