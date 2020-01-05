الاوقاف تطالب الاحتلال بوقف ترميم جدران الأقصى وتحذر من الانتهاكات

طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، شرطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمل على ترميم الحائط الجنوبي للأقصى (سور المدرسة الختنية) في منقطة القصور الأموية.

ودعت دائرة الأوقاف في بيان لها، شرطة الاحتلال بإزالة جميع "السقائل" التي تم نصبها على حائط المسجد الأقصى المبارك، محذرة من الاستمرار بهذه الأعمال والانتهاكات بحق الأقصى بمساحته الكاملة 144 دونم بجميع مصلياته، وساحاته، ومساطبه وأسواره والطرق المؤدية اليه كمسجد إسلامي للمسلمين فقط.

كما حذرت الأوقاف "من استمرار أعمال الحفريات المشبوهة في محيط المسجد الأقصى خاصة في منطقة القصور الأموية".

وطالبت شرطة الاحتلال أيضا بإعادة الأحجار المسروقة لإعادتها الى موقعها في سور المسجد الأقصى الغربي.

وأشارت إلى أنها المسؤولة الوحيدة عن ادارة جميع ما يتعلق بالأقصى وصيانته، وهي صاحبة الاختصاص بأي أعمال صيانة في جميع جدران الأقصى من الداخل والخارج كوقف إسلامي خالص للمسلمين.