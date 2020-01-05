ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل اسرى من سجن "ريمون" الى "نفحة"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:22 - 05 يناير 2020
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكدت هيئة شؤون الأسرى و المحررين أن قوات القمع التابعة لمصلحة السجون اقتحمت قسم (6) في سجن "ريمون"، ونقلت الأسرى القابعين فيه إلى سجن "نفحة".

و قالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إدارة السجن نقلتهم في ظل البرد القارس، ولم تسمح لهم باصطحاب أغراضهم الشخصية.

و نقلت الهيئة عن الأسرى في "ريمون" قولهم إنهم بصدد الإعلان عن خطوات تصعيدية احتجاجا على سياسة إدارة السجون بزيادة وتيرة الاقتحامات لأقسامهم، وما يرافقها من انتهاكات، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات، وإسنادا للأسير المضرب عن الطعام أحمد زهران.

الأكثر مشاهدة

متعلقات