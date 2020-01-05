هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل اسرى من سجن "ريمون" الى "نفحة"

أكدت هيئة شؤون الأسرى و المحررين أن قوات القمع التابعة لمصلحة السجون اقتحمت قسم (6) في سجن "ريمون"، ونقلت الأسرى القابعين فيه إلى سجن "نفحة".

و قالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إدارة السجن نقلتهم في ظل البرد القارس، ولم تسمح لهم باصطحاب أغراضهم الشخصية.

و نقلت الهيئة عن الأسرى في "ريمون" قولهم إنهم بصدد الإعلان عن خطوات تصعيدية احتجاجا على سياسة إدارة السجون بزيادة وتيرة الاقتحامات لأقسامهم، وما يرافقها من انتهاكات، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات، وإسنادا للأسير المضرب عن الطعام أحمد زهران.